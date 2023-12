Moedas e barras de ouro avaliadas em R$ 3,2 milhões são apreendidas na fronteira entre França e Suíça

As autoridades aduaneiras da França descobriram recentemente barras de ouro e mais de 800 moedas de ouro com as efígies de reis e rainhas da Inglaterra durante uma fiscalização na rodovia em Mulhouse, perto da fronteira suíça. A apreensão foi anunciada nesta quinta-feira pelas autoridades francesas.

Em 14 de dezembro, agentes do posto alfandegário interceptaram um veículo com placa britânica no qual viajavam duas pessoas. No veículo havia, também, um verdadeiro tesouro estimado em mais de 600 mil euros (R$ 3,2 milhões na cotação atual).

Durante a fiscalização, o motorista, de aproximadamente 50 anos, afirmou que havia partido da Suíça em direção ao Reino Unido.

O homem admitiu imediatamente que estava transportando dinheiro em espécie, antes de apresentar um extrato bancário no qual constava o montante de cédulas, títulos, metais preciosos e matérias-primas, sem especificar a quantia transportada.

Ao revistar bagagens e mochilas, os fiscais descobriram vários lotes de envelopes contendo quatro barras de ouro de um quilo cada e 852 moedas de ouro com as imagens de George V, Edward VII, Victoria e Elizabeth II.

Isso configura um delito por não cumprimento da obrigação de declarar dinheiro em espécie no valor de 10.000 euros ou mais ao entrar na União Europeia.

Inicialmente detidas pela Justiça, “as duas pessoas foram libertadas”, declarou a procuradora de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. Uma investigação preliminar foi aberta para esclarecer a origem do tesouro apreendido.

Fonte: O Globo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2023/14:14:21

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...