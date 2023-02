Exportações de carne brasileira estão suspensas para todo o mundo

Segundo a Faepa, a criação de animais em pasto e sem ingestão de proteína animal seriam evidências de que o gado paraense é sadio (Foto:Sidney Oliveira / Agência Pará)

Faepa confia que comercializações podem ser retomadas em até três semanas

Após a confirmação do caso de Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE, em inglês), mais conhecido como “mal da vaca louca”, em um animal criado no município de Marabá, todas as exportações de produtos bovinos do país foram suspensas a partir desta quinta-feira (23).

De acordo com Guilherme Minssen, membro do conselho fiscal da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (Faepa), esclarece que a interrupção da comercialização abrange não apenas a China, que é o principal mercado consumidor do Brasil, mas também os demais países, que foram notificados pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Um dos efeitos já sentidos pelo mercado seria na cotação do boi gordo, cuja arroba chegou a ser cotada em R$ 300 no ano passado e agora custa em torno de R$ 230. Além disso, desde a divulgação da suspeita, grande parte dos frigoríficos já teria suspendido o abate devido a perspectiva de queda na demanda.

Com isso, deve haver reflexos na balança comercial do estado. Somente no ano passado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) informa que o Pará exportou o equivalente a US$ 630 milhões em carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, além de US$ 129 milhões em animais vivos, excetuando pescados e crustáceos.

A suspenção imediata e temporária das exportações segue os tramites de um protocolo internacional, que envolve também a realização de uma contraprova em um laboratório do Canadá para confirmar que trata-se de um caso atípico, isto é, que se manifesta espontaneamente na natureza e não tem relação com o consumo de proteína contaminada.

Após essa averiguação, o embargo é encerrado e as negociações podem ser retomadas.

Na avaliação de Minssen, tudo leva a crer que o animal adoecido manifestou um caso atípico. Alguns fatores que reforçam a crença seriam o fato de o boi ser envelhecido, com idade de 9 anos, e ser oriundo de uma pequena propriedade rural da região do sudeste paraense.

“O animal não era criado em regime de confinamento, era criado em pasto. Vale ressaltar que, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil é considerado um território de risco insignificante para a BSE; e dentro do Brasil o Pará tem um risco mais insignificante ainda porque não temos grandes confinamentos.

Todos os casos atípicos ocorridos no país foram controlados e eliminados”, afirma o dirigente da Faepa, que destaca ainda que os produtores brasileiros cumprem legislação federal que proíbe que o gado seja alimentado com a chamada “cama de frango” ou com resíduos de outros animais.

As últimas ocorrências do mal da vaca louca no Brasil foram em 2021 e levaram a China a suspender a compra de carne bovina por 120 dias, porém Guilherme Minssen é otimista e diz acreditar que a suspensão pode durar menos dessa vez. “A nossa expectativa é que dure cerca de três semanas.

Ao longo desse tempo foram criadas soluções mais rápidas para essa análise, além de quem em 2021 houve problema no envio das amostras. Isso não ocorreu agora.

Estamos bem tranquilos a respeito do que foi feito pela Adepará (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará) e pelo MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária). Isso mostra que temos rigidez e um sistema de fiscalização que funciona”, pontua.

Apesar dos efeitos para a pecuária, que mantém no estado o 3º maior rebanho do país, com 23,9 milhões de cabeças de gado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Minssen ressalta que os produtores rurais as atividades e não deve haver prejuízos para o consumidor brasileiro. “O trabalho continua normalmente e não há qualquer risco de desabastecimento”, enfatiza.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Fabrício Queiroz em 23/02/2023/15:24:29

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...