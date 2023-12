Preso mais um suspeito de envolvimento na morte do empresário Cazuza, em Santarém

A prisão aconteceu na comunidade Água Azul, região de Planalto santareno.

As Polícias Civil e Militar prenderam na manhã desta sexta-feira (22), um homem suspeito na participação na morte do empresário Cláudio Cardoso da Silva, conhecido popularmente como Cazuza. A prisão aconteceu na comunidade Água Azul, região de Planalto de Santarém, oeste do Pará.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o suspeito, identificado como Leônidas dos Santos Galúcio, conhecido como Léo ou Olho de Gato, teria atuado como ‘piloto de fuga’ dos criminosos. Ele estava escondido na comunidade tentando levar uma vida normal quando foi preso nesta sexta (22), segundo o tenente PM Emídio.

“Infelizmente, tivemos a perda trágica do empresário Cazuza, que contribuía para o entretenimento da cidade. Agradecemos a Deus pela missão bem-sucedida e agora será apresentado à autoridade judiciária para as devidas providências legais”, declarou.

O crime aconteceu na madrugada do dia 6 de novembro, quando o promotor de eventos Cláudio Cardoso da Silva foi morto com tiros durante uma tentativa de assalto à bilheteria do clube Panterão, em Santarém.

Fonte: g1 Santarém

