Notas falsas são colocadas à venda em rede social em Novo Progresso; passa até em lotérica ,diz anuncio

Perfil em rede social vende notas falsas pela internet (Foto: Foto: Reprodução/Facebook)

Na internet, o vendedor oferece R$ 1 mil em notas falsas por R$ 150.

Anunciante garante que notas passam em teste de autenticidade.

Notas falsificadas são oferecidas na internet por um usuário de uma rede social. O criminoso faz a divulgação em grupos de compra e venda de produtos de R$ 1 mil em notas falsas por R$ 150. O anunciante fez a propaganda e divulga o numero do telefone para contato.

No post, o perfil sem foto garante que as notas passam no teste da caneta, que comprova a autenticidade do dinheiro.

As notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100 são anunciadas em pacotes de R$ 150 e R$ 200.

A reportagem Folha do Progresso entrou em contato com o anunciante como se fosse um suposto interessado na compra. Na conversa, o anunciante explicou que o pagamento da encomenda é feito através de depósito ou transferência bancária.

O vendedor garantiu que as notas passam nos testes de autenticidade e que todas têm alto relevo e marca d’água. Segundo o anunciante, as notas são enviadas através dos Correios e que as cédulas falsas não passam pelo equipamento de raio-X durante o transporte.

Para tentar burlar a fiscalização, o autor do anúncio argumenta que o dinheiro falso é enviado embrulhado em jornais.

Crime-De acordo com o artigo 289 do Código Penal, quem falsificar, fabricando ou alterando, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro pode pegar pena de reclusão de três a doze anos e multa.

Segundo o superintendente, a corporação, em parceria com os Correios, está conseguindo localizar muitos criminosos que compram as cédulas falsas pela internet. Além disso, laboratórios de falsificação de dinheiro já foram identificados em diversos estados. “A cédula é feita pela Casa da Moeda, pelo governo brasileiro.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2023/10:08:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...