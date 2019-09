Monitor da Violência: dois anos depois, apenas um caso foi julgado entre mais de 100 mortes violentas no Pará

(Foto: Alexandre Mauro/G1)-A maioria dos crimes não teve nem mesmo a identificação das autorias. Os crimes foram registrados entre os 21 a 27 de agosto de 2017 e foram o início do projeto Monitor da Violência.

Das 105 mortes violentas, registradas em uma semana de agosto de 2017, apenas um caso de feminicídio foi julgado. A maioria dos crimes não teve nem mesmo a identificação das autorias. Sessenta e quatro casos ainda estão em andamento e 23 foram arquivados. Os crimes foram registrados entre os 21 a 27 de agosto de 2017 e foram o início do projeto Monitor da Violência do G1.

Dois anos depois, de 105 casos entre homicídios, latrocínios, feminicídios e mortes por intervenção policial há apenas 14 prisões registradas. Os dados são do índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos números oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

Em todo o Brasil foram registrados 1.195 mortes violentas e quase a metade segue em investigação na polícia. Só um em cada cinco casos teve uma prisão efetuada, e menos de 5% já têm um condenado pelo crime.

PÁGINA ESPECIAL: quem são as vítimas e o andamento dos casos

ANÁLISE DO NEV-USP: A engrenagem que fortalece as tiranias armadas do tráfico e das milícias

ANÁLISE DO FBSP: Um cenário de indiferença e apocalipse ético

METODOLOGIA: Monitor da Violência

Caso julgado

O único caso julgado dos crimes registrados nessa semana foi o da morte da Marlúcia Cardoso, de 66 anos. Ela assassinada Conjunto Promorar, na Maracangalha, em Belém. O homicídio foi registrado no dia 26 de agosto de 2017, mas a Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados da vítima somente nesta segunda (02) de julho de 2018.

O autor do crime era companheiro da vítima. De acordo com laudo da perícia, a idosa sofreu esganadura e em seguida teve o corpo atirado do segundo piso da residência onde vivia com familiares. Ele foi julgado e condenado.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...