Pacotes de drogas e caixas com milhares de munições são apreendidos em ônibus na BR-230, em Altamira

Munições estavam em ônibus intermunicipal — Foto: PRF/Ascom

Foram encontradas 3.825 munições de arma de fogo e 2kg de maconha.

Milhares de munições e drogas foram apreendidas durante fiscalizações de veículos de transporte de passageiros na BR-230 em Altamira, no sudoeste do Pará. O balanço das fiscalizações, realizadas no último final de semana, foram divulgados nesta terça-feira (2).

No sábado (29) à tarde, no quilômetro 623, agentes da PRF abordaram um ônibus de viagem. Em uma inspeção das encomendas transportadas, a equipe descobriu três caixas que continham um total de 3.825 munições de arma de fogo.

Na noite de domingo (30), a PRF apreendeu 2 kg de uma substância análoga à maconha que estavam sendo transportadas no compartimento de carga de um ônibus que fazia o itinerário Marabá para Altamira. Uma das embalagens, que exalava um forte odor característico de maconha, chamou a atenção dos policiais. Ao abrir o pacote, encontraram cinco tabletes da substância.

Durante as apreensões, não houve prisões, uma vez que tanto as caixas contendo munições quanto os tabletes de maconha foram encontrados no compartimento de carga, despachados como encomendas.

As munições e as drogas apreendidas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Altamira para os procedimentos legais, em tese, pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2024/07:21:27

