Monte Alegre recebe primeira plenária do Seminário Multicampi de Arte e Cultura da Ufopa

O objetivo é valorizar, por meio de um evento itinerante, a estrutura multicampi da Ufopa, organizando espaços de escuta e discussão sobre políticas de arte e cultura na Universidade.

Aberta ao público e à comunidade acadêmica, a primeira plenária do Seminário Multicampi de Arte e Cultura da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) ocorrerá nesta quinta-feira, 28 de setembro, a partir das 14 horas, no auditório do Campus Monte Alegre, situado na Travessa Major Francisco Mariano, bairro Cidade Alta. Além da plenária com as comunidades acadêmica e externa, a programação contará com a participação de representantes da Ufopa e da Secretaria Municipal de Cultura, além de apresentação do Cordão da Boiuna.

Descentralizado, o Seminário também será realizado, até dezembro deste ano, nos campi da Ufopa em Óbidos (17/10), Oriximiná (10/11) e Alenquer (05/12). Organizado pela Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce), por meio da Diretoria de Comunidade e Cultura (DCC) e em parceria com os campi regionais, o Seminário Multicampi tem por objetivo contribuir na construção do Plano de Política Cultural da Ufopa (2024-2026), viabilizando a participação da comunidade acadêmica, fazedores de cultura, artistas, lideranças culturais e demais envolvidos nas políticas de arte e cultura em cada município.

Mais informações no site da Procce: https://www.ufopa.edu.br/procce/.

