Atirador abre fogo em Rotterdam, na Holanda, e mata 3

Pessoas aguardam do lado de fora de centro médico alvo de disparos na cidade de Rotterdam, na Holanda, em 28 de setembro de 2023 — Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Criminoso fez disparos dentro de uma casa, na rua e em um centro médico da cidade, a segunda maior da Holanda.

Um atirador abriu fogo em uma universidade de Rotterdam, na Holanda, nesta quinta-feira (28). Duas pessoas morreram.

Segundo a polícia, o criminoso, um estudante, disparou contra alunos, professores e médicos e enfermeiros dentro de uma residência universitária e em um hospital de Rotterdam, a segunda maior da Holanda.

Policiais da cidade disseram que o mesmo homem abriu fogo em dois episódios diferentes:

Ele primeiro abriu fogo dentro de uma residência estudantil da Universidade Erasmus, que fica perto do centro da cidade.

Logo depois, o atirador foi até uma sala de aula do hospital universitário local e também efetuou disparos lá.

Um professor de 42 anos, uma mulher de 39 anos e a filha dela de 14 anos morreram. A adolescente chegou a ser levada com vida para o hospital, mas não resistiu e morreu.

O criminoso, que segundo a polícia era aluno da universidade, conseguiu fugir, mas foi encontrado e preso pela polícia cerca de duas horas depois.

Ainda segundo a polícia, houve incêndios, já controlados, nos dois locais onde o atirador abriu fogo. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram fumaça e correria dentro do campus universitário.

A polícia disse que ainda investigará as causas do ataque.

A Holanda tem vivido um aumento da violência nos últimos meses.

“Hoje é um dia muito ruim para a Holanda”, disse o Ministro da Justiça e Segurança do país, Dilan Yesilgoz.

Fonte: g1/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/16:33:32

