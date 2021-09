Morador prende ladrão pelo ‘pé’ em Parauapebas

O desocupado Josino Alves Pereira Júnior, 27 anos, foi preso, durante a madrugada deste domingo (26), por volta de 1h10, no interior de uma residência, localizada no Bairro Guanabara, em Parauapebas, na região sudeste do Pará.

De acordo com o dono do imóvel, Josino Pereira já havia tentado fazer o “limpa” na casa na noite do dia anterior. No entanto, o proprietário armou uma “casinha” com a finalidade de pegar o suspeito em flagrante delito.

Não deu outra, no início da madrugada, o larápio retornou para tentar roubar a casa. O proprietário avistou apenas os pés do ladrão. O indivíduo estava escondido na área externa da casa. De surpresa, a vítima agarrou o suspeito pelos pés até a chegada da Polícia Militar.

Josino Pereira recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 21ª Seccional Urbana, onde negou a tentativa de furto. Ele alegou que estava passando pelo quintal em direção à casa dele, mas não convenceu a Polícia Civil e ficou custodiado.

