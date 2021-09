Subtenente da PM é encontrado morto dentro de residência, em Santarém

Na noite deste domingo (26), o Subtenente da Polícia Militar identificado como John Kennedy, foi encontrado morto em sua residência, situada na Avenida Turiano Meira, bairro Diamantino, em Santarém.

Segundo informações iniciais, vizinhos ouviram um disparo pela manhã por volta das 5h30, mas não acionaram a polícia por medo.

Um policial informou que os militares tentaram entrar em contato com o Subtenente via telefone, mas sem êxito. Decidiram se deslocar para o imóvel, pularam o muro e arrombaram a grade da porta. O subtenente foi encontrado debruçado em cima da cama com a parte inferior no chão. Pela casa havia muito sangue e no banheiro várias toalhas encharcadas com sangue foram encontradas. A hipótese é que John Kennedy tentou estancar o ferimento.

Ainda de acordo com informações preliminares, o tiro aparentemente acidental acertou a perna do militar. O Subtenente morava sozinho na residência e estava recém-separado da esposa.

O CPC Renato Chaves foi acionado para realizar a remoção do corpo.

RG15/O Impacto- Colaborou Lorenna Morena

