Moradora reclama da falta de coleta de lixo em Santa Julia

A moradora enviou fotos relatando o descaso da administração pública com a comunidade e pede ajuda da imprensa, para tentar solucionar os problemas dos moradores.

A comunidade de Santa Julia distante 30 quilômetros de Novo Progresso vivem momentos de descaso com a falta da coleta de lixo, segundo a denúncia duas semanas consecutivas o caminhão não passa, o cheiro está insuportável.

“Moradores também relatam o descaso com a ruas da cidade, só buraco,reclamam”.

Vejam relatos da moradora

Me chamo *******, e moro aqui na comunidade Santa Júlia. Quero fazer uma denúncia ao jornal, estamos sufocando no lixo. A coleta só é feita para alguns, estamos sem coleta faz um mês é sempre assim. Não sei o que acontece com esse povo que não faz coleta de lixo.

Essas fotos são somente da frente minha casa, porem a vila toda do lado abaixo dos mercados estão daí pra pior.

Outro Lado

A empresa responsável pela coleta disse que na comunidade o serviço é terceirizado que vai repassar o problema para prefeitura e cobrar a troca do terceirizado.

