Corpo de empresária que estava desaparecida em Mato Grosso é localizado e suspeito é preso

Corpo de Rosemeire Soares Perin, de 52 anos, foi localizado — Foto: Divulgação

Corpo de empresária que estava desaparecida em Cuiabá é localizado e suspeito é preso

A empresária Rosemeire Soares Perin, de 52 anos, saiu de casa no final da manhã de terça-feira, em Cuiabá, para trabalhar em Várzea Grande.

O corpo da empresária Rosemeire Soares Perin, de 52 anos, que estava desaparecida desde terça-feira (16), foi encontrado na tarde desta quinta-feira (18) na região da Passagem da Conceição, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. A vítima teria sido degolada.

De acordo com policiais da Rotam, a Polícia Militar conseguiu imagens do carro passando por uma ponte entre Cuiabá e Várzea Grande e identificou que um suspeito que usa tornozeleira estava dentro do veículo. A PM então fez uma diligência e conseguiu localizar o suspeito que estava com os documentos da vítima no bolso. Em depoimento, ele teria confessado participação no crime.

A polícia investiga a participação de outros suspeitos.Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local, bem como uma equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em avançado estado de decomposição.

Ela dirigia um carro HB20 de cor branca de placas QBX-8843.

A família registrou o desaparecimento da empresária na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A delegacia havia divulgado cartazes com a foto da empresária.

18/02/2021 19h23

