Moradores da Vicinal Celeste em Novo Progresso se revoltam com postagem de vereador nas redes sociais

(Foto:Reprodução-Facebook) – Dezenas de moradores de Novo Progresso tem demonstrado sua revolta com a postagem do Vereador Moacelio (PSD) a respeito do ato de a prefeitura de Novo Progresso arrumar vicinal celeste.

O Prefeito Gelson Dill (MDB), quando vice-prefeito criticava atitudes de ter que fazer parcerias para arrumar vias publicas e/ou vicinais, a promessa em campanha que se eleito, a prefeitura custearia todas as despesas, esta velha pratica não existiria mais em seu mandato.

O Vereador fez uma postagem nas redes sociais informando a população que o atoleiro que a dias está dificultando a vida dos moradores da vicinal Celeste estava naquele momento sendo arrumada pela secretaria de obras. Moacelio postou;

“PONTO CRITICO DA VICINAL CELESTE MAQUINAS DA PREFEITURA JÁ ESTÁ NO LOCAL PARA FAZER OS REPAROS NECESSÁRIOS”

Vejam a postagem

A reação foi imediata por parte dos moradores que matem um grupo de WhatsApp e rebateram a postagem.

Joselma Mendes Gomes

Essa passou dos limites 😂😂😂

Claudemir Buss

Isso e um descazo com os moradores da vicinal celeste e sarandi uma vergonha fala logo não temos pra ajudar e parabeniza quem tá fazendo fica mais bonito acho deve ser por causa somos maioria localizados município de Altamira mas HR votar não tem disso .inda vou guarda pouco esperança q façam algo no verão pro próximo inverno estar melhor

*Fernanda Patriota está com Fabio Ribeiro Boian e outras 6 pessoas.

Eu fico horrorizada com esses tipos de coisa.. Não tem vergonha ficar dizendo que a prefeitura faz as coisas.. Toda vez q é pra ser arrumado a estrada quem arruma é os moderadores da vicinal.. 😤😤 se não dão conta de atender à todos então não fala que fez…

Digo e repito. Do mesmo jeito q colocamos também tiramos.. 4 anos passa rápido 😉

Anônimo

Infelizmente não é só aí, na vincinal cristalina onde houve reclamação, e foram e fizeram o serviço pior que tava! Agora tá quase impossível, abriu buraco que a água passa por cima da estrada, atoleiro dos mais feios!! E tenho certeza que se fizerem parcerias com os moradores independente da região eles irão ajuda o poder público, mais nem o poder público quer fazer! Tá difícil mesmo!!

Precisamos de atenção!!! Precisamos de melhoras!

Precisamos de estradas!!

A redação do Jornal Folha do Progresso entrou em contato com o vereador Moacelio (PSD) via whatsApp o mesmo leu a mensagem, não respondeu e mandou outra veja abaixo.

