Operação da PF mira “Gana Gold” no garimpo Água branca em Itaituba

(Foto:Jornal Folha do Progresso via WhatsApp)- Polícia Federal deflagra Operação Gold Rush para apurar crimes envolvendo a extração ilegal de ouro no Pará

Objetivo da ação é identificar extração ilegal e coletar amostras de ouro para o Banco Nacional de Perfis Auríferos

Conforme relatos ainda na tarde deste quinta-feira 09 de Setembro de 2021, mais de 30 policiais federais estavam cumprindo mandado de busca e apreensão na mineradora no distrito de Água Branca, município de Itaituba/PA.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (09/09), a Operação Gold Rush, para investigar organização criminosa voltada para a prática de extração ilegal de ouro no estado do Pará.

Cerca de 30 policiais federais cumprem mandado de busca e apreensão em uma mineradora no distrito de Água Branca, município de Itaituba/PA, com o objetivo de identificar o local da extração mineral e coletar amostras de ouro para o Banco Nacional de Perfis Auríferos, projeto integrante do Programa Ouro Alvo*. As medidas foram determinadas pelos Juízos da 1ª e 2ª Vara Federal de Jundiaí/SP. Durante o cumprimento do mandado, uma pessoa foi presa em flagrante por posse de arma de fogo com numeração raspada.

As investigações tiveram início após apreensões de cargas de ouro em aeroportos no estado de São Paulo, em agosto deste ano. Com a utilização de imagens de satélite do projeto Brasil M.A.I.S ficou caracterizado o emprego indevido de Guia de Utilização, concessão que deveria ser utilizada de forma episódica e limitada durante a fase de pesquisa mineral, mas que foi empregada para dar roupagem de legalidade em transações ilícitas com um grande volume de ouro de origem espúria.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, falsidade ideológica, grilagem de terras públicas, organização criminosa e diversos outros crimes contra a flora tipificados na Lei 9.605/1998.

Publicado em 09/09/2021 15h49

