Moradores denunciam as péssimas condições da ponte de madeira que liga zona rural à Paragominas, no PA

A força da água do rio arrastou duas colunas de madeiras e vigas das colunas ficam balançando. Técnicos da empresa que fez a construção da ponte estiveram no local.(Foto:Reprodução)

Moradores das comunidades Cachoeira, Independência, Oriente e Potiritá denunciam as péssimas condições da ponte de madeira que dá acesso à zona rural de Paragominas, sudeste do Pará. Por causa das fortes chuvas que caem na região, parte da estrutura de sustentação ponte se soltou, correndo risco de desabamento.

Na região rural moram aproximadamente 800 famílias. Manoel Batista disse que sente medo todas as vezes que precisa atravessar a ponte para ir ao centro da cidade, que fica a 50 quilômetros das comunidades.

“A pé ainda é perigoso da ponte quebrar, porque tem duas sustentações praticamente soltas” , contou.

A força da água do rio arrastou duas colunas de madeiras. Devido a correnteza, as vigas das colunas ficam balançando e estão se soltando aos poucos. Em março de 2019, a ponte sofreu danos na estrutura por causa das chuvas. O local ficou vários dias interditado para a manutenção, o que deixou as famílias isoladas.

Nesta terça-feira, técnicos da empresa que fez a construção da ponte estiveram no local analisando o que deve ser feito.

Em nota, a Prefeitura de Paragominas informou que a ponte da comunidade Potiritá está interditada por tempo indeterminado. A medida foi necessária por causa do risco iminente de desabamento.

Ainda segundo a Prefeitura, há um desvio para chegar as comunidades que necessitam da ponte e que a empresa responsável pela construção da via foi notificada para realizar os devidos reparos para recuperação ponte, com previsão de 15 dias para realização do serviço.

