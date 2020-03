Caravana de negociação da Equatorial Energia chega a Marabá

Clientes também vão poder fazer o cadastro no programa de Tarifa Social. — Foto: Divulgação / Celpa

A equipe fica na cidade até a próxima sexta-feira (13). A caravana ainda vai passar por mais três municípios durante o mês de março.

A concessionária de energia Equatorial Pará leva a caravana de negociação para o município de Marabá a partir desta quarta-feira (11), no sudeste do Pará. A equipe fica na cidade até a próxima sexta-feira (13). Além do serviço de negociação de débitos, os clientes de baixa renda também vão poder fazer o cadastro no programa de Tarifa Social.

Clientes residenciais que possuem débitos com mais de 90 dias em atraso, podem procurar os atendentes da distribuidora. Apenas o titular da conta de luz pode fazer a negociação, tendo em mãos os documentos pessoais CPF e RG.

Para incentivar o consumo eficiente e sustentável de energia, a distribuidora também vai oferecer o serviço de troca de lâmpadas. As opções incandescentes e fluorescentes poderão ser trocadas por lâmpadas de LED. Para fazer a troca, é necessário levar RG, CPF e a conta de energia paga. A caravana ainda vai passar por mais três municípios durante o mês de março.

Serviço

Período: Dias 11, 12 e 13 de março

Horário: 9h às 17h

Local: Cine Marrocos

Endereço: Travessa Lauro Sodré, n° 228 – Bairro Velha Marabá

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...