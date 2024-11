Mulher é resgatada do “tribunal do crime” em Belém; um suspeito é preso

Foto: Divulgação | Uma mulher foi resgatada na noite de quarta-feira (27) de um “tribunal do crime” no bairro da Terra Firme, em Belém. A ação que resultou na liberação da vítima foi realizada pela Polícia Militar, após o recebimento de denúncias anônimas de que uma mulher estava sendo mantida refém dentro de um imóvel, onde era repetidamente agredida por quatro homens.

De acordo com informações do 37° Batalhão da PM, os agentes chegaram ao local por volta das 19h, após uma operação iniciada ao meio-dia. Ao perceberem a presença policial, três suspeitos fugiram. Um homem identificado como Thiaguinho foi preso em flagrante.

Segundo a PM, a motivação do crime estaria ligada a uma foto em que a vítima aparece ao lado de um suposto policial. O registro teria gerado revolta em integrantes de uma facção criminosa comandada remotamente por um suspeito no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com as informações levantadas pela polícia, ele seria o responsável por declarar a sentença da vítima por meio de uma videochamada.

“A gente conseguiu localizar ela toda amarrada. Ela ia ser sentenciada por essa facção. Então, conseguimos resgatá-la dos braços do crime”, relatou o tenente Miranda, do 37° Batalhão.

A vítima foi levada para a Divisão de Homicídios, onde prestou depoimento. O suspeito preso também foi encaminhado para a mesma unidade policial, onde segue preso. A Polícia Civil continua investigando o caso e busca pelos outros envolvidos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2024/08:49:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...