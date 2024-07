Moradores denunciam furtos e roubos em bairro de Novo Progresso

Câmara de segurança flagrou homem saindo com pertences furtado de uma residência – (foto:Via WhatsApp/Jornal Folha do Progresso)

Segundo eles, a situação acontece à luz do dia. Moradores pedem mais policiamento na área

A audácia dos criminosos tem sido cada vez maior, em que nem mesmo locais considerados “sossegados” escapam da ação deles.

Nesta semana, moradores do bairro Jardim Planalto foram alvos destes marginais. Eles roubam na rua a mão armada e furtam as residências, onde os moradores saem para trabalhar.

Conforme relatos de uma moradora que através das câmeras de segurança flagrou a imagem do furto, na casa da sua inquilina, a luz do dia. “Eles passam antes observando os locais onde vão cometer furtos e ou roubos”. Como foi neste caso na Rua Marechal Rondon no Bairro Jardim Planalto,em Novo Progresso-PA.

Relatos da mesma ocorrência nos bairros; Jardim América, Tom Alegria 1 e 2 e Jardim Santarém.

Os moradores afirmam que a situação tem sido recorrente e pedem maior presença dos órgãos de segurança.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2024/06:31:37

