Moradores do Setor Industrial e estrada da prainha pedem ajuda para arrumar atoleiro

(Foto:Via WhatsApp)- Um atoleiro localizado na Avenida Otavio Onetta – próximo ao Araras Clube – via que dá acesso ao setor Industrial, Tom Alegria-1,Prainha do Jamanxim em Novo Progresso, tem dificultado a vida dos moradores da região. Eles reclamam que o buraco no atoleiro está afundando cada vez mais com o tempo e temem que o problema tenha consequências mais sérias se nada for feito.

Essa sugestão de reportagem foi feita por moradores setor Industrial local onde está situado diversas madeireiras e trabalhadores que usam a estrada diariamente, segundo eles , estão fazendo um contorno pela serra, e causa transtornos de mais para os moradores.Veja a reclamação com pedido de ajuda.

“E agora o povo está indo e voltando pelo moro”

“Lá tá ficando do mesmo jeito”

“Ali passa vários pais de famílias, pra ir ao trabalho”.

Moradores relatam que este atoleiro sempre existiu, mas não passa uma semana a prefeitura arrumava , dava um jeito, agora parece que abandonaram de vez, lamentam.

Para tentar resolver o problema, já procuraram vereadores que tiveram votos no bairro, muitos nem responderam, outros que iriam passar a reclamação para secretaria de obras, e por fim disse que o problema tinha que ser resolvido com a prefeitura.

Além da passagem dos carros pelo buraco, os moradores temem que a chuva seja outro agravante para que o buraco continue afundando, caminhões tentam trafegar e ficam atolados.

Reparos

Em nota, a Prefeitura por meio de postagem nas redes sociais; “Tão logo cessem as chuvas os trabalhos de recuperação estão previstos para iniciar, mas pedimos uma atenção especial aos pontos que estão com maior necessidade”.

A cidade está um caos , as vias publicas intrafegáveis vejam fotos

