Buracos nas ruas irritam moradores e motoristas de Novo Progresso

Demora do reparo é justificada pela chuva que cai sobre a cidade há meses.

Vereador postou em rede social prometendo serviços melhores.

Um problema recorrente em Novo Progresso tem deixado moradores e motoristas irritados. São os buracos nas ruas que causam desconforto à população e danificam veículos. O “Jornal Folha do Progresso” recebeu inúmeros pedidos de leitores para mostrar o problema que tem se gravado nos últimos meses por causa das chuvas.

Moradores postam nas redes sociais -Pedem Urgência

Chuvas pioram problemas dos buracos nas ruas- Coleta de lixo esta prejudicada em todo o Município de … via @NpJornal Comerciantes reclamam de buracos na avenida Jamanxim e silencio da prefeitura via @NpJornal Uma das ruas mais extensas do bairro Jardim América, a Cristalina, é a prova do caos da pavimentação na cidade que mais cresce no estado do Pará. O Jornalista Welligton Tenório flagrou morador tampando buraco jogando terra com uma pá, toda vez que passo aqui o buraco aumentando mais, o carro da uma pancada, pedi uma pá ao amigo da conveniência e resolvi tapa o buraco , só assim pra tapa o negócio….

Por meio das redes sociais o Vereador da Base Governista Moacelio divulgou reunião com o prefeito Gelson Dill *MDB), pede calma à população que com a estiagem os serviços serão retomados. O problema é que se a estiagem vier só em junho qual será situação a cidade?

Os buracos recentes tapados com terra já necessitam de reparos novamente estão cheio d’água.

Voltou acontecer o que ocorreu anterior, quando os buracos estavam abertos, voltou “se abriu na Jamanxim. Um comerciante da região disse que viu um motorista estragar o aro da roda de um dos pneus do veículo ao passar por ali.

Leitores questionam para onde vai o dinheiro da prefeitura.

O atual prefeito responsabilizou a administração passada pela situação, passados se os três meses este argumento foi para o período chuvoso, enquanto contratou escritório de advocacia por R$268 mil, sem licitação e não explicou o motivo. As escolas sem funcionar diante a pandemia, com mesmo recurso na conta da prefeitura, os impostos acumulando no cofre público sem pagar salário atrasado, o desleixo da cidade não explica deveria ter mais cuidado. Aonde esta indo nosso dinheiro? perguntam.

Patrimônio Publico

O patrimônio publico não vem recebendo os devidos cuidados a poda de grama é lenta e favorece ao mosquito da dengue, a exemplo do fórum escolas e os canteiros no perímetro urbano da rodoviaBR-163, o matagal está tomando conta.

Paciente do hospital Municipal enviou mensagem para o Jornal Folha do Progresso, informando que área de acesso as ambulâncias está só buraco a reportagem esteve no local e constatou.

Contraponto

Segundo a Prefeitura, ressalta ainda que a equipe tapa-buracos vem fazendo o serviço paliativo mesmo durante o recesso.

Clamor do povo nas redes sociais

