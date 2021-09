Moradores reclamam de estradas e pontes danificadas no interior

(Fotos:Via WhatsApp)- As péssimas condições das estradas e vicinais nos municípios de Novo Progresso, voltaram a ser motivo de reclamação por parte de agricultores. Estradas esburacadas, pontes danificadas e atoleiros são as principais queixas dos moradores da área rural em Novo Progresso.

Internautas comentam nas redes sociais a triste realidade das estradas vicinais do município de Novo Progresso, que infelizmente estão praticamente intransitáveis, dificultando principalmente o acesso do ônibus escolar que conduz alunos da Zona Rural do nosso município.

Conforme relato de morador da área rural da comunidade de Alvorada da Amazônia ao Jornal Folha do Progresso, as péssimas condições das estradas estão causando transtorno aos moradores que precisam da via para transportar os produtos e ao transporte escolar.

A vicinal dos Goianos é um exemplo do descaso, veículos tem dificuldade para trafegar, caminhão e ônibus escolar não trafega na vicinal, o problema vem se agravando e a tendência é ficar impossibilitada de trafego, ponte ameaça cair!

Ainda conforme relatos de moradores, os próprios da região estão tentando resolver os problemas sinalizando os buracos com pedaços de madeira. “Alguns fizeram até cota e contrataram um trator para raspar a rodovia e amenizar o problema, mas as chuvas que caíram e o lamaçal voltou a preocupar quem mora na região”, disse.

Nesta semana, devido às chuvas que caíram sobre o município e região, vários veículos atolaram na lama que se acumulou no local, prejudicando a rotina dos moradores daquela vicinal. Estudantes chegaram a ter as aulas prejudicadas devido ao problema.

VICINAIS

Em breve apuração feita pelo Jornal Folha do Progresso constatou que a falta de manutenção na infraestrutura das estradas no interior, tem causado transtorno a quem precisa utilizar as vias para a locomoção. Nesta quarta-feira (8), o veículo que transporta alunos na vicinal Goiano caiu em uma ponte.

RECLAMAÇÕES

Moradores de outras localidades, a exemplo da Vicinal Celeste, também estão reclamando dessa situação. Aqui são estradas vicinais, que durante o período do Verão não foi realizado nenhum serviço de manutenção, ficamos entre a poeira e os buracos e com a chegada do inverno, nas intensas chuvas que tem caído, a situação se agrava cada vez mais e os principais prejudicados são produtores, alunos e professores que utilizam o Transporte Escolar nessa região. Alô secretaria competente…

Moradores reclamam que a atual gestão argumentou no período da chuva, que faria as manutenções assim que cessassem, o verão já está terminando e as estradas continuam abandonadas, as promessas não estão valendo.

As reclamações dos produtores que tem que escoar os produtos e o episódio prejudica a rotina de estudantes, que dependem do transporte escolar para irem às escolas situadas dentro da cidade de Novo Progresso.

