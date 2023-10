COP 30 no Brasil: BNDES anuncia investimentos de R$ 3,2 bilhões no Pará

BNDES vai garantir R$ 3,2 bilhões em investimentos para a COP 30. — Foto: Juliana Alvarez/TV Liberal

Banco deve liberar uma linha de crédito específica, de quase R$ 3,2 bilhões, para viabilizar 52 projetos apresentados pelo governo do Pará.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira (3), em Belém, um pacote de investimentos de R$ 3,2 bilhões para a COP 30. Os primeiros contratos com o Governo do Pará devem ocorrer até o fim deste ano.

O anúncio foi feito pelo presidente da instituição financeira, Aloizio Mercadante, e pelo governador Helder Barbalho. O BNDES deve liberar uma linha de crédito específica, de quase R$ 3,2 bilhões, para viabilizar 52 projetos apresentados pelo governo do Pará.

O objetivo é preparar Belém e demais municípios da Região Metropolitana para a realização da Conferência das Parte, em 2025 – evento mundial de debates sobre o clima.

O pacote de investimentos inclui estruturação urbana, como obras de saneamento, abastecimento de água, mobilidade urbana, novas vias, parques turísticos, melhoramento da malha viária e transporte coletivo.

Há também apoio para redução das emissões resultantes do consumo de energia elétrica em prédios e logradouros públicos, e parceria com a iniciativa privada – confira no vídeo abaixo.

“O BNDES é parceiro decisivo para que possamos nos consolidar como referência da agenda ambiental climática do Brasil e do planeta”, disse o governador.

Segundo Aloizio Mercadante haverá empenho em apoiar a economia local para criar condições de absorção do impacto do evento e seus desdobramentos.

Ele citou como exemplos o restauro de prédios antigos para preservar a arquitetura original nos hotéis da região e perspectivas de novos empreendimentos hoteleiros, além de melhoria e expansão dos serviços de restaurantes e bares.

Crédito para micro e pequenos

“Temos uma linha que começa a operar agora em novembro, de R$ 4,5 bilhões, só para micro e pequenos empresários da Amazônia”, antecipou Mercadante.

Por conta da COP 30 também devem ser injetados na capital paraense recursos do Fundo do Turismo Brasileiro, do Fundo Amazônia e do Fundo do Clima.

“Estamos buscando combinar instrumentos que temos para poder oferecer juros mais confortáveis para a economia local, prazos que permitam esses investimentos para a gente no pouco tempo que temos para fazer uma mudança tão estrutural”, afirmou o presidente do BNDES.

Fonte:g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2023/09:36:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...