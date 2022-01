Morre baleia que ficou encalhada no Marajó

Moradores e equipe do Corpo de Bombeiros mobilizaram para tentar salvar a vida do animal (Foto| Prefeitura de Chaves)

O imenso animal da espécie FIN tinha 16,5 metros de comprimento e já estava bastante debilitado

Inúmeros foram os esforços para garantir sua sobrevivência. Uns usavam baldes grandes, outros se arriscavam com utensílios menores. Toda mobilização era válida e tinha um único objetivo: salvar uma imensa baleia que estava encalhada no município de Chaves, no Arquipélago do Marajó, no Pará, desde a manhã desta quinta-feira (30).

O animal era da espécie FIN e tinha 16,5 metros de comprimento. Ele encalhou na costa de dentro da ilha Caviana, nas proximidades do Rio Pocotó, segundo informações da Prefeitura de Chaves. Apesar da mobilização de moradores, a baleia não resistiu. (A informação é do DOL)

“Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente (Semma) foi até o local e a encontrou ainda com vida, mas ela estava muito debilitada, magra e a pele já estava saindo devido a exposição ao sol. Os moradores a hidrataram, jogando água usando um balde, mas ela não aguentou”, informou a secretaria de meio ambiente do município por meio de nota enviada na noite de hoje.

A pasta informou também que deu início aos procedimentos para minimizar o odor em virtude da futura decomposição do animal.

HISTÓRICO

A cidade de Chaves registra pela segunda vez o caso de uma baleia encalhada em sua região. Em fevereiro desse ano, uma baleia, da espécie Bryde, de 9,5 metros de comprimento, também se perdeu de sua rota e ficou encalhada no litoral.

Tentativa de Salvar

Os Bombeiros já estavam no local e a bióloga Alexandra Costa, do instituto Bicho D’água, também foi chamada.

Moradores da comunidade também se mobilizaram para tentar ajudar no resgate do animal. Eles jogaram água do rio para tentar hidratar a baleia que tem cerca de 5 metros. Acabou morrendo.

