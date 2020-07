Morre em Santarém jovem de 18 anos que sofreu acidente em Novo Progresso

Morreu na tarde desta terça-feira (28), Matheus da Silva Costa, de 18 anos, vítima de acidente de trânsito.

O Progressense Matheus da Silva Costa, de 18 anos, vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta em via pública, não há informações precisas sobre como aconteceu o acidente, mas as informações preliminares que ele colidiu com um caminhão na rotatória do chopão, (entrou ao contrário), o capacete soltou , ele bateu a cabeça, foi atendido no hospital municipal em estado grave, foi transferido de UTI aérea para a Hospital Regional de Santarém. Matheus não resistiu e veio óbito.

Leia mais:Vítima de acidente em Novo Progresso é removido, está na UTI em Santarém

Segundo a família o corpo do jovem será transladado para Novo Progresso onde será velada e sepultado no cemitério municipal.

