Morre Guarda Municipal baleado pela esposa em Belém

O Guarda Municipal foi baleado pela própria esposa durante uma briga entre os dois; a mulher alega legítima defesa.

Durante uma briga de casal, uma mulher atirou seis vezes contra o então companheiro, o Guarda Municipal Ivanhoé de Souza, de 51 anos, na última quarta-feira (17), na avenida José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém.

O homem ficou gravemente ferido e foi socorrido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (23). A notícia do óbito foi confirmada pelo advogado da família, Isidoro Calixto.

Segundo as informações repassadas pela polícia, a mulher sabia onde a arma do companheiro estava guardada e no momento da briga, pegou e atirou contra Ivanhoé.

Em depoimento, a suspeita afirmou que agiu em legítima defesa. A suspeita do crime segue presa no Centro de Reeducação Feminino (CRF) e, com a morte da vítima, pode responder por homicídio qualificado. Agora, a família da vítima pede Justiça.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/15:34:32

