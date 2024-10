Sequências de apagões na energia elétrica deixa moradores revoltados; em Novo Progresso | PA

Nos últimos dias, vários moradores da cidade de Novo Progresso, no estado do Pará, e das comunidades vizinhas procuraram nossa reportagem para manifestar sua insatisfação com a constante falta de energia e oscilações não adequadas. Segundo relatos, as interrupções no serviço têm sido frequentes e, em muitos casos, duram horas, e até dias, trazendo grandes transtornos à população.

Os moradores revoltados com o que estão classificados como descaso da entrega Equatorial Energia, responsável pela distribuição de eletricidade na região. “Estamos há dias prejudicados com quedas de energia que danificam nossos equipamentos e nos deixam no escuro. Não temos resposta concreta da empresa”, afirma um dos moradores.

De acordo com os relatos, os moradores têm tentado registrar reclamações por meio do atendimento telefônico no número 0800 disponibilizado pela empresa, mas não recebem nenhum retorno concreto. “A gente liga, abre o chamado, mas ninguém nos dá uma solução. A energia cai toda hora, nossos aparelhos estão sendo danificados, e nada é resolvido”, disse um dos moradores indignados.

Além do impacto nas residências, os comerciantes da região também relatam prejuízos financeiros com a interrupção do fornecimento de energia, que afeta o funcionamento de seus negócios. Serviços essenciais, como o fornecimento de água, que dependem de bombas elétricas, também têm sido prejudicados.

Até o momento, a Equatorial Energia não respondeu aos chamados dos moradores. A população cobra ações rápidas e eficazes para normalizar o fornecimento de energia na região.

Segue abaixo relatos de moradores a nossa reportagem:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/18:36:04

