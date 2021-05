Morre MC Kevin após acidente; funkeiro caiu do 11º andar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No último sábado (15), MC Kevin havia se apresentado numa balada e compartilhou momentos do show em suas redes sociais.

O artista deu entrada no hospital em estado gravíssimo e, mesmo tendo sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros, não resistiu. Kevin sofreu duas paradas cardiorrespiratórias e acabou morrendo. Deolane Bezerra, namorada do cantor, estava acompanhando-o, segundo testemunhas.

MC Kevin morreu neste domingo (16) após sofrer um acidente num prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O funkeiro caiu do 11º andar, segundo informações do G1. A morte foi confirmada pelo jornal Metrópoles.

You May Also Like