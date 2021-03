Morre PM que teve “surto” e atirou para cima no Farol da Barra (BA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Às 15h, uma equipe do Bope iniciou a negociação com o policial Foto:Alberto Maraux/SSP-BA

Com o rosto pintado de verde e amarelo, o PM, identificado como Wesley Góes, gritava palavras de ordem enquanto efetuava disparos com um fuzil e uma pistola.

Um policial militar que invadiu o gramado em frente ao Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, na Bahia, e disparou pelo menos uma dezena de tiros para o alto, na tarde do último domingo (28/3), morreu no Hospital Geral do Estado (HGE). A informação foi confirmada ao Metrópoles pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

