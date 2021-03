Mulher é presa após tentativa de homicídio contra o pai da namorada em Santarém

Seccional de Polícia Civil em Santarém — Foto: Adonias Silva/G1/Arquivo

Janaína Souza Santiago foi presa em flagrante. A vítima segue internada no Hospital Municipal

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde de domingo (28), após ter esfaqueado o pai da namorada na residência onde moravam no Ramal dos Almeida, região do Cipoal, planalto da BR-163 em Santarém, oeste do Pará.

De acordo com informações registradas na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, Janaína Souza Santiago estava namorando uma adolescente e há pouco tempo foi morar com ela no Ramal dos Almeidas. Ainda de acordo com boletim de ocorrência, o pai da adolescente morava na mesma casa, e por várias vezes, ele e a namorada da filha já haviam se desentendido. Porém, o desentendimento tomou maiores proporções no domingo, quando ele foi esfaqueado.

Durante briga, Janaína teria partido pra cima do pai da namorada com uma arma branca e o atingiu por quatro vezes. A namorada, por sua vez, se meteu na confusão para defender o pai e também foi ferida, mas com menor gravidade.

Pai e filha foram conduzidos para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém. A adolescente que teve um ferimento leve recebeu curativo e logo foi liberada para voltar para casa, já o pai que apresentava mais uma perfuração no corpo precisou ficar internado.

Janaína Souza Santiago foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e ficará à disposição da Justiça no centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

