Morre Sue Johanson, vovó do sexo’ que conquistou a TV mundial, aos 93 anos

Seu programa “Talk Sex” foi exibido no Brasil como “Falando de Sexo” no canal GNT, nos anos 2000 – (Foto:© Getty).

Morreu, nesta quinta-feira (29), a educadora sexual Sue Johanson, aos 93 anos. A enfermeira canadense ganhou fama no Brasil nos anos 1990, falando sobre sexo na televisão para jovens e adultos. Seu programa “Talk Sex” foi exibido no Brasil como “Falando de Sexo” no canal GNT, nos anos 2000.

A morte de Johanson foi comunicada por um representante da CBC News. De acordo com a declaração à imprensa, a enfermeira morreu cercada por sua família numa casa de repouso localizada em Ontário, no Canadá.

Nascida em Toronto, Sue Johanson começou sua carreira como enfermeira. Nos anos 1970, abriu uma clínica de controle de natalidade, da qual esteve à frente por duas décadas.

Começou na mídia em 1984, com “Sunday Night Sex Show”, de uma rádio local de Toronto. O programa ganhou uma versão para televisão em 1996, pela W Network, e ficou no ar até 2005. Estrou nos Estados Unidos em 2002, com o programa “Talk Sex”, que ficou no ar até 2008 e foi reproduzido em vários países.

A atração fez sucesso no Brasil, animando a apresentadora a visitar o país em 2005.

Em 2008, decidiu encerrar sua carreira televisiva ao perceber que sua energia não era mais a mesma e que novidades como a pornografia online começavam a deixar seus conhecimentos datados. Daí para a frente, assinou uma coluna de jornal e escreveu três livros.

No ano passado, foi lançado nos Estados Unidos o documentário “Sex With Sue”, sobre a trajetória da apresentadora.

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2023/10:55:58

