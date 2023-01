Anitta encena sexo oral em nova produção gravada no Rio de Janeiro; vídeo

(Foto: Reprodução / Redes Sociais) – A assessoria de Anitta confirmou que esta é “uma das cenas de um projeto audiovisual”, mas não informou se a produção é de Anitta ou fruto de uma nova parceria

Moradores da Tijuquinha, no Rio de Janeiro (RJ), registraram o momento em Anitta gravava uma cena para novo clipe em que simula a prática de sexo oral . A produção da artista confirmou a gravação faz parte de um projeto, mas não deu detalhes do que se tratava. As imagens viralizaram nesta quinta-feira (26).

Pelo vídeo é possível ver a cantora abaixada, com as mãos no quadril de um rapaz, enquanto ela a segura pelos cabelos e faz movimentos de vai e vem.

Assista ao vídeo:

Em nota enviada ao site Metrópoles, a assessoria de Anitta confirmou que esta é “uma das cenas de um projeto audiovisual”, mas não informou se a produção é de Anitta ou fruto de uma nova parceria.

Outra curiosidade levantada pelos internautas que acompanharam as especulações em torno da cena “quente” era quanto à identidade do jovem que contracena com Anitta. Trata-se do modelo carioca Yuiri Meirelles, que só na noite desta quinta-feira (27), após a repercussão da cena, ganhou mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. (Com informações de Rayanne Bulhões).

Jornal Folha do Progresso em 27/01/2023/10:48:58 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...