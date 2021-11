Morte acidental no garimpo Água Branca, árvore caiu em cima do barraco

De acordo com informações sobre uma ocorrência de morte acidental, era por volta das 18hrs do dia de ontem sábado, 27/11/2021… o Senhor de nome Divonzer Vieira, “garimpeiro” (baixão do Athaides) comunicou a Polícia Militar do PPD 105°, que uma senhora tinha sofrido um incidente, vítima fatal de uma situação onde uma árvore caiu em cima do barraco onde a mesma estava, segundo testemunhas estava uma ventania muito forte na região.

A vítima identificada por nome de Artemiza Paiva Braga de 40 anos natural da cidade de Itaituba-Pará, o ocorrido foi constatado pela guarnição do PPD 105° e logo após sendo comunicado ao Delegado de Plantão, Rafael, que autorizou a remoção do corpo e translado até o Instituto Médico Legal o IML, de itaituba, posteriormente foi realizado o boletim de ocorrência, por conta do responsável pela área garimpeira.

A polícia tomou todas as providências sobre o caso.

Por:Tv online Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...