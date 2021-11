Policia Militar e Civil prende casal por tráfico de entorpecentes em Hotel de Castelo de Sonhos

(Foto:Divulgação Policia) – A guarnição do Grupo Tático Operacional da polícia Militar de Itaituba, com o apoio do serviço de investigação da Polícia Civil de Castelo de Sonhos e serviço reservado do CPR X, prenderam um casal por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira, 29 de novembro de 2021 em um hotel do distrito de Castelo de Sonhos ,Altamira-PA.

Segundo a PM, foi abordado em atitude suspeita o nacional Emerson Moura Vieira, vulgo PITBULL, foi encontrado cinco (5) pinos aparentando ser Cocaína, e R$ 508,00 (quinhentos e oito reais), verificado em um quarto de hotel onde o mesmo estavam, foram encontrados diversos pinos vazios para confecção de novos; 100 gramas de material análoga a Crack; uma balança de precisão, uma peneira plástica. No momento desta minuciosa averiguação, chegou ao local sua companheira Julimar dos Santos Garcete em uma Hillux de cor branca placa QCQ 3H28 – diversos informes de ser uma dos grandes nomes no tráfico desta região – foram feitas buscas na mesma e no interior do veículo foi encontrado uma porção de 35,4 gramas de substância aparentando ser COCAÍNA. Que foi devidamente assinado pela responsável do hotel o Termo de Autorização de Entrada no hotel, a qual acompanhou as buscas no quarto N°31, que o casal estava hospedado.

Todo o material apreendido, veículo e acusados foram apresentados na Delegacia de Novo Progresso, conforme relacionados a seguir:

– Hiliux Branca Placa QCQ- 3H28.

– 100 gramas análoga a Crack.

– 35,5 gramas análoga a Cocaína.

– 90 pinos, 85 vazios e 5 com material análoga a Cocaína prontos para uso e uma peneira de plástico.

– 2 aparelhos celulares.

– 2 Relógios de pulso.

– 1 balança de precisão.

– R$ 508,00 em espécie.

– Jóias ( 7 anéis e uma pulseira).

Obs: A apresentação ocorreu pela manhã desta de segunda-feira, 29/11/2021.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações Sargento Cruz

