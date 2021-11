Polícia prende 3 suspeitos de realizar assaltos em Santarém e impede roubo de mais de R$ 100 mil

Armas apreendidas com os homens — Foto: PM/Divulgação

Abordagem foi feita na madrugada de sábado (27). Trio é suspeito de integrar quadrilha especializada em grandes roubos, sequestros e assaltos relâmpago.

Três homens suspeitos de realizar diversos assaltos em Santarém, no oeste do Pará, foram presos na madrugada deste sábado (27). De acordo com a polícia, eles estavam se preparando para um assalto que envolvia uma quantia de mais de R$ 100 mil.

A abordagem aconteceu na Avenida Dom Frederico Costa com Augusto Meira, no bairro Livramento. Os homens estavam em um veículo e dois deles estavam armados e com muita munição. Segundo a polícia, eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em grandes roubos, sequestros e assaltos relâmpago.

Em entrevista ao repórter da 94 FM, Alcindo Lima, o capitão PM Arthur Vasconcelos contou que dois dos três presos têm passagens pela polícia por envolvimento em roubos de grandes valores. Eles estavam se preparando para invadir a casa de uma família onde o proprietário aguardava mais de R$ 100 mil em dinheiro.

“Um tinha passagem por um roubo de R$ 40 mil e o outro tem passagem por um roubo de quase R$ 200 mil. Então, tudo leva a crer que é uma organização criminosa e com elementos perigosíssimos”, contou o capitão Arthur Vasconcelos.

A abordagem foi feita por policiais do 35º BPM. Elias Barbosa Mota, Rômulo Pereira dos Santos e Paulo Sérgio de Sousa Filho foram autuados em flagrante e apresentados na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

“Mais uma vez um brilhante trabalho das equipes do 35º na rua fazendo operações, fazendo abordagens e tentando trazer a sensação de segurança para a população”, completou Arthur.

Roubo à joalheria

Ainda segundo a polícia, os três homens presos são suspeitos de terem envolvimento em um roubo à uma joalheria. O caso aconteceu na tarde de quinta (25) no bairro Santo André. Além de ouro, os criminosos levaram aparelhos celulares e dinheiro.

“Possivelmente eles estão envolvidos no roubo em uma joalheria de onde levaram aproximadamente 200g de ouro, celulares, dinheiro e várias outras coisas”, completou o capitão.

Por Dominique Cavaleiro*, g1 Santarém e região — PA

