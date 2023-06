Morte de Líbia Tavares: delegado pede mais 90 dias de prazo para concluir inquérito policial

Realização da reprodução simulada do acidente ( reconstituição do crime): laudo ainda não ficou pronto -(Foto: Créditos: Redes sociais).

O delegado William Richer, que preside o inquérito policial que apura as causas da morte da jovem Líbia Tavares, ocorrida no dia 22 de fevereiro, na avenida Sérgio Henn, em Santarém, no oeste do Pará, encaminhou ao juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal, um novo pedido de dilação do prazo de conclusão do inquérito, no último dia 16.

Richer quer mais 90 dias para concluir as investigações. Na nova prorrogação, ele alega que o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), ainda não entregou o laudo da reprodução simulada do acidente, realizada pela Polícia Civil no último dia 20 de abril.

O acidente que causou a morte de Líbia Tavares ocorreu na madrugada do dia 20 de fevereiro deste ano. Já são quatro meses sem que a polícia conclua o inquérito policial e remeta ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), para que seja feito o devido indiciamento da principal suspeita Jussara Nadiny Cardoso Paixão, que cumpre liberdade provisória desde o último dia 28 de março.

Em 120 dias, este é o terceiro pedido de prorrogação do inquérito policial apresentado à Justiça por William Richer. O MP está analisando a nova solicitação feita pelo delegado.

De acordo com os autos do inquérito policial, o acidente que resultou na morte de Líbia Tavares, na madrugada do dia 22 de fevereiro, teria sido motivado após uma perseguição da acusada à vítima, depois que elas se desentenderam em um bar Fuleragem, na praça Elias Pinto, no bairro Prainha. Após deixarem o estabelecimento, elas voltaram a se reencontrar na avenida Sérgio Henn.

A vítima se colocou em frente ao veículo de Jussara, que teria acelerado o veículo dela por alguns metros com a vítima sobre o capô até frear bruscamente, fazendo com que Líbia caísse e batesse a cabeça no asfalto, causando a sua morte.

