Bolsonaro diz que cogita ser candidato a vereador no Rio

Ex-presidente é alvo de ação no TSE por reunião com embaixadores, que pode torná-lo inelegível por 8 anos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse na 6ª feira (23.jun.2023) que está “pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro” nas eleições do próximo ano. Ele enfrenta um julgamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que pode torná-lo inelegível por 8 anos.

“Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual é o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem, geralmente a vereança é para a garotada, para o mais jovem, é o 1º degrau da política”, falou Bolsonaro em evento de filiação do PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

“Em 2026, se estiver vivo até lá e também elegível, se essa for a vontade do povo, a gente vai e disputo novamente a Presidência”, afirmou. “Só por curiosidade, o presidente do TSE em 2026 será o Kássio Nunes, que eu indiquei. O vice-presidente do TSE será o terrivelmente evangélico André Mendonça, que eu indiquei. As coisas mudam.”

O processo trata da reunião do ex-chefe do Executivo com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro questionou o resultado do processo eleitoral de 2018, levantou dúvidas sobre urnas eletrônicas e criticou ministros de tribunais superiores. O evento foi transmitido pela TV Brasil.

O presidente da Corte eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento na 5ª feira (22.jun) depois da apresentação do parecer do MPE (Ministério Público Eleitoral), que defendeu a inelegibilidade de Bolsonaro, mas foi contra a procedência da ação contra o ex-vice-presidente eleito na mesma chapa, Walter Braga Netto (PL). A análise será retomada na 3ª (27.jun) com a leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves.

Fonte: Poder 360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/06/2023/09:34:47

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...