Morte de peixes preocupa moradores de Altamira, no sudoeste do Pará

Fenômeno tem ocorrido com frequência nesta época do ano devido ao aumento do nível do rio Xingu e à degradação do capim.

Morte de peixes preocupa pesquisadores e moradores de Altamira

O aparecimento de peixes mortos em uma área do reservatório da usina de Belo Monte, em Altamira, no sudoeste do Pará, tem chamado a atenção de pesquisadores do meio ambiente. Até o tucunaré, espécie comum na região, tem sido um dos mais afetados. Assista à reportagem do G1 Clique AQUI

Dezenas de peixes foram encontrados mortos perto de uma ponte, que fica às margens do rio Xingu, em Altamira. Nesta última quinta-feira (20), funcionários de uma empresa que presta serviço à concessionária da usina de Belo Monte, coletavam os animais.

Após a construção da hidrelétrica, esse fenômeno tem ocorrido com frequência nesta época do ano devido ao aumento do nível do rio Xingu e à degradação do capim.

A Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, informou em nota que a ocorrência não tem relação com a operação do empreendimento, mas que monitora a área e enviou uma equipe técnica ao local para coletar os peixes para análises, cujos resultados serão encaminhados ao Ibama.

“A ocorrência está relacionada à existência de uma ponte sobre o Igarapé Ambé, que barra a água e reduz a oxigenação da água. A retirada da ponte pela Norte Energia foi determinada como uma das condicionantes do licenciamento ambiental da usina, porém a empresa não obteve autorização para realizar a remoção. Por isso, ajuizou ação judicial e aguarda decisão”, completa a empresa.

Um professor de ciências biológicas da Universidade Federal do Pará relata que quando o nível do rio atinge o espaço do matagal, as reações geram a perda de oxigênio e consequentemente a morte dos peixes.

Os impactos também ocorrem na época de estiagem, quando o nível da água diminui neste espaço do reservatório. Neste período, os peixes morrem porque não conseguem ter acesso ao rio Xingu.

Ainda de acordo com o professor, uma limpeza recorrente da área de mata poderia diminuir o grau desses impactos nesta época do ano.

Dona Rosa, que resolveu aproveitar o feriado para pescar, ficou surpresa quando viu o tão desejado tucunaré entre os peixes mortos.

