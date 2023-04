Homem é preso pela PM após pular muro de escola e render vigia usando um facão no Pará

Homem é preso pela PM após pular muro de escola e render vigia usando um facão em Medicilândia, no Pará.

Indivíduo havia saído da cadeia em Uruará no dia 14 de abril de 2023

Um criminoso que havia ganhado da justiça um alvará de soltura na cidade de Uruará (PA) pulou o muro de uma escola na cidade de Medicilândia (PA), onde chegou a render o vigia da escola, mas acabou correndo ao ver a chegada da Polícia Militar (PM). O meliante estava armado com um facão. O mesmo acabou preso. Ninguém da escola se feriu. O caso ocorreu no início da noite desta sexta-feira, 21.

Segundo a polícia, por volta das 19:30h policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar estavam em rondas pelas proximidades da Escola Francisca Gomes, na cidade de Medicilândia, quando a guarnição foi acionada por populares, sobre um suspeito identificado pelo nome de, Ademar Santos Medina, de 23 anos, pulou o muro da escola e de posse de um facão na mão, rendeu o vigia da escola. A vítima foi ameaçada no momento em que a guarnição passava em frente a escola.

Escola onde o fato ocorreu

Ainda segundo a polícia, o criminoso ao perceber a presença da viatura da PM, correu em direção a quadra da escola onde foi acompanhado pelos componentes da guarnição, em seguida, o nacional pulou o muro da escola saindo para a rua, inclusive se lesionando durante a fuga, foi em sentido a Travessa Irmã Alienai, no ato contínuo o suspeito foi alcançado pelos policiais que então realizaram a revista pessoal e logo depois foi dada a voz de prisão ao indivíduo. O mesmo acabou sendo algemado para resguardar a integridade física do suspeito e da guarnição.

Diante dos fatos a vítima (vigia da escola), o criminoso e a materialidade (facão) que foi encontrado no interior da escola foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis.

Importante ressaltar que o indivíduo está de Alvará de Soltura concedido pela justiça em Uruará (PA) no dia 14 de abril de 2023.

Suspeito preso

O mesmo volta a ficar a disposição da justiça.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/2023/06:47:27 fonte Gazeta Real

