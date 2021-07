Morto com 26 facadas tem corpo jogado em rio no Pará

Homem teve corpo jogado em rio, após 26 perfurações e corte profundo no pescoço. | Foto:Reprodução

O corpo apresentava cortes inclusive um profundo no pescoço

Um crime chocou moradores da região sudeste paraense pelo requinte de violência deixado no corpo da vítima, assassinada com 26 facadas, além de um corte profundo no pescoço.

O cadáver de um homem foi encontrado boiando nas águas do rio Tocantins, na Folha 6, na Nova Marabá, sudeste do Pará, na última quinta-feira (8). A vítima não teve a identidade divulgada.

O homem foi encontrado por uma pessoa, que acionou a Polícia Militar. Segundo o gerente de Medicina Legal do Centro de Perícias, Augusto Andrade, o corpo apresentava cortes na região do tórax e na região abdominal. “Ela foi morta com 26 perfurações”, informou.

A necropsia constatou ainda um profundo corte abaixo da cabeça, além de uma corda amarrada na região.

“Estamos aguardando a família para a gente pode fazer a liberação do corpo o quanto antes”, explicou Augusto Andrade, já que até o final da tarde de ontem (8), o cadáver estava sem identificação.

Com informações de Alessandra Gonçalves/Marabá

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...