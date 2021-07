Funcionário de hotel é preso por chamar Bolsonaro de “diabo”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Metrópoles

Bolsonaro está no Rio Grande do Sul para participar, amanhã, de mais uma passeata de motociclistas que defendem sua reeleição. Neste momento, visita a Vinícola Miolo, em Bento Gonçalves. Agentes federais investigam autores de comentários nas redes.

Na internet, o post do cozinheiro bombou. E, na Câmara, o deputado bolsonarista Bilbo Nunes (PSL-RG) subiu à tribuna para denunciar, com ar grave, uma “ameaça de morte a Bolsonaro”, atribuindo-a a “um numeroso grupo de pessoas”.

Eduardo Lazzari, cozinheiro do hotel, tão logo soube que cozinharia para Bolsonaro, escreveu nas redes sociais: “Vou ter que cozinhar para este diabo ainda, que raiva”. Foi o que bastou para ser preso e o evento, no hotel, cancelado por razões de segurança.

O funcionário fez um comentário chamando Bolsonaro de “diabo” em seu perfil no Facebook. Foi o suficiente para uma equipe agentes federais irem até o hotel e prenderem o funcionário do Hotel Spa do Vinho, onde o presidente é aguardado hoje.

