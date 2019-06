Motocicleta é roubada em assalto à mão armada em Novo Progresso

Dona divulgou foto nas redes sociais pede ajuda para recuperar a motocicleta(Foto:Reprodução)

Vítima estava com filhos e saia da igreja quando foi abordada por um indivíduo armado.

Uma mulher foi assaltada na noite deste domingo (02) teve sua motocicleta roubada na rua Edelberto Oderdenge no bairro Juscelandia em Novo Progresso.

O crime ocorreu por volta das 22h15mn, momento que retornava para sua residência, seguia em uma motocicleta POP de cor Branca ano 2019/2019 , Placa QVA 0572, com suas duas filhas de cinco e três ano, quando um homem trajando calça Jeans,com moletom, boné , de cor escura, estatura alta, aparentemente jovem, entrou na frente da motocicleta com arma em punho e mandou descer da moto. conforme o Boletim de ocorrência registrado na DEPOL , ele estava em companhia de uma mulher, e seguiram com a motocicleta rumo ignorado.

Neste final de semana duas motocicletas foram roubadas na cidade de Novo Progresso, até fechamento desta edição nenhuma foi recuperada.

