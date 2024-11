Motociclista aplica ‘mata-leão’ em agente de trânsito no Pará

Foto: Reprodução | O caso ocorreu nesta sexta-feira (8), em Belém.

Um motociclista aplicou um golpe ‘mata-leão’ em um agente da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB). O caso ocorreu nesta sexta-feira (8), no Marco, bairro da capital.

Segundo moradores da área, o piloto partiu para a agressão ao tentar impedir que a moto dele fosse guinchada durante uma operação para coibir o estacionamento irregular em calçadas.

O vídeo mostra que a motocicleta já estava em cima do caminhão reboque, quando outros homens puxaram ela para retirá-la de cima do veículo, enquanto o piloto tentava afastar o agente de trânsito de forma violenta, aplicando o golpe mata-leão.

A Semob informou que o condutor da motocicleta conseguiu fugir com o veículo, mas que ele foi identificado e autuado com base no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, que proíbe o estacionamento de veículos em calçadas. A infração é considerada grave.

Além da multa, o motociclista foi punido com cinco pontos na carteira, de acordo com a superintendência, que também informou ter sido registrado um boletim de ocorrência para investigar a agressão ao agente de trânsito.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/11/2024/07:42:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...