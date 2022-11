Homem é morto com facada no peito após discussão em Marabá

(Foto:Reprodução) – Vítima estava bebendo com o autor do crime, quando tentou fugir para casa, mas foi seguida.

A Polícia Civil, em Marabá, no sudeste do Pará, investiga um caso de homicídio na vila São José, no município. O crime foi na madrugada desta segunda-feira (31), por volta das 1h.

A vítima, Edevarn Gomes da Silva, de 48 anos, foi morta com um golpe de faca no peito, após uma discussão.

Segundo a Delegacia de Homicídios de Marabá, que foi acionada no caso, quando os policiais chegaram ao local do crime, testemunhas relataram que a Edevam estava ingerindo bebida alcoólica com um homem, ainda não identificado, quando houve a discussão.

As testemunhas afirmaram ainda que a vítima chegou a correr para casa, mas foi seguida pelo autor do crime, que estava com uma espingarda e uma faca. Edevam morreu na hora e o suspeito fugiu do local.

Até então, ninguém foi preso. Informações que possam ajudar nas investigações policiais podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, no número 181. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 31/10/2022

