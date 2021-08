Motociclista é atingido por caminhonete ao desviar de buraco e morre, em Vitória do Xingu (PA)

Acidente fatal foi perto de Altamira – (Foto:Redes sociais)

Motociclista morre atropelado é atingido por caminhonete ao desviar de buraco e morre atropelado em Vitória do Xingu

Ariosvaldo da Silva, de 37 anos, morreu ao ser atropelado por uma caminhonete no começo da noite da última segunda-feira, 16, em Vitória do Xingu, Baixo Amazonas paraense. Segundo informações colhidas com testemunhas, o acidente foi por volta das 18h30, na rodovia PA-415, na entrada do Ramal do Coco, uma estrada rural que fica perto de Altamira.

A vítima pilotava uma motocicleta e, quando voltava para casa, na zona rural do município, desviou de um buraco na rodovia estadual que liga Vitória do Xingu a Altamira. Contudo, a manobra foi mal sucedida e ele acabou colidindo com a caminhonete que vinha no sentido contrário.

Com a força da batida, Ariosvaldo foi arremessado para a margem da estrada, morrendo quase instantaneamente. A caminhonete era conduzida por uma mulher, que ficou no local do acidente até a chegada da ambulância do Resgate (193) do 9º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) de Altamira, que foi ao local e apenas confirmou a morte do motociclista.

Em imagens feitas no local, é possível ver que um viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ajudou no atendimento da ocorrência até o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) chegar e assumir os trabalhos. Além de levar a condutora para prestar depoimento sobre o caso na Delegacia de Polícia Civil, os agentes ainda acionaram a Unidade Regional de Altamira do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que foi ao local para remover o corpo de Ariosvaldo.

