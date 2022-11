Motociclista é atropelado e morre; suspeito foge sem prestar socorro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O veículo responsável pelo acidente não foi encontrado, uma parte do veículo de cor prata ficou no local, a polícia requisitou imagens das câmeras de segurança para ajudar a identificar o autor do acidente. Um Boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Policia Civil.

O acidente aconteceu por volta das 06h00min deste domingo, dia 13 de novembro de 2022, nas proximidades da rotatória de acesso à rodovia BR 163, a motocicleta foi atingida por um veículo, que se evadiu do local. A vítima foi socorrida pelo vigia de um supermercado próximo ao local do acidente.

Um motociclista foi morto após ser atropelado por um carro na cidade de Novo Progresso. A vítima foi encontrada caída ao lado da motocicleta, foi socorrida com vida, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital Municipal de Novo Progresso.

