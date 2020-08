Motociclista morre em acidente com carreta na BR-163, próximo a Martelli em Novo Progresso

(Foto:Via WhatsApp) – Um motociclista de identificado por “KENEDY GONÇALVES SILVA”, morreu depois de se envolver em acidente com uma carreta nesta terça-feira (04/08), na BR-163, nas proximidades da empresa Martelli Transporte, distante 3 km do perímetro urbano da cidade de Novo Progresso.

Conforme o Boletim Ocorrências registrado na DEPOL, os dois veículos seguiam sentido a Itaituba, as circunstâncias do acidente ainda não foi divulgada. O motorista João Carlos Coelho da carreta Scania/G modelo 420 A 6 x 4 de cor vermelha, placa AUO 9604, parou o veiculo aproximadamente 300 metros do local do acidente.

A vítima Kenedy Gonçalves, pilotava motocicleta HONDA CB 200cc, Placa PGG 0703, de cor vermelha morreu no local, foi encaminhado para necropsia do hospital municipal.

A moto foi destruída pelo impacto. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia do acidente.

O motorista da carreta não ficou ferido. As causas do acidente serão investigadas.

