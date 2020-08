Leandro Naressi morre em acidente na BR 163 no Mato Grosso

(Fotos:Facebook) – Leandro Naressi de 38 anos, bastante conhecido em Novo Progresso onde deixou amigos e parentes, morreu ao colidir com sua camioneta Hilux na traseira de uma carreta, no município de Guarantã do Norte (MT).

Leandro conduzia a Hilux placa OVG 3030 de cor prata, na rodovia BR 163, perímetro urbano da cidade de Guarantã do Norte (MT), acabou por colidir na traseira de uma carreta Mercedes 2651 ”nove eixos” de placas de Cambé (PR).

O Acidente aconteceu na noite desta segunda-feira (03), por volta das 21h30mn na BR-163 perímetro urbano de Guarantã do Norte.

Conforme divulgou o Grupo Reservado de Notícias (WhatsApp), duas pessoas estavam no veículo (Hilux) , o motorista Leandro Naressi e um passageiro, um homem, foi socorrido com vida e levado ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros e não foi informado o nome e nem o estado de saúde dele.

Segundo o motorista da carreta, o mesmo reduziu para passar em um quebra-molas quando sentiu um forte impacto na traseira do veículo. Leandro, que era morador da cidade de Guarantã do Norte (MT), deixou mulher e um filho.

A polícia militar, PRF, polícia civil e a politec estiveram no local para investigar as causas do acidente.

O corpo está sendo velado na Capela da Pax São Judas Tadeu , na rua dos Cedros, 1130 Bairro Cidade Nova. O sepultamento ocorrerá no dia 04 de Agosto de 2020, no cemitério municipal de Guarantã do Norte. Previsto para as 17:00 horas.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

