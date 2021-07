Motociclista tomba em quebra-molas e sofre traumatismo craniano em Novo Progresso

Avenida onde ocorreu o acidente o quebra-molas foi construído fora do patrão. (Fotos:Jornal Folha do Progresso)

O motociclista morador de Novo Progresso (Nome não identificado), foi internado em estado grave, no início desta semana no Hospital Municipal, com diagnóstico de traumatismo craniano, após ter batido a cabeça no solo, no impacto da queda da moto que pilotava ao passar por um quebra-molas, construídos na Avenida principal do bairro Juscelandia em Novo Progresso. O Jovem foi transferido para hospital regional de Itaituba. O Jornal Folha do Progresso solicitou informações do hospital sobre estado de saúde e ate fechamento desta não obteve respostas.

Os redutores na pista foram reivindicados tendo como justificativa a alta velocidade que motoristas e motociclistas empreendem no local, onde o movimento de trabalhadores é intenso nos horários de entrada e saída das empresas.

O Jornal Folha do Progresso esteve no local e constatou que os quebra-molas, construídos pela prefeitura estão fora de patrão, bastante elevados – foi construido em forma de rampa – motociclista tem que tomar cuidado ao trafegar pelo local. A placa de sinalização esta em cima do obstáculo no outro lado esta fixada contraria.

