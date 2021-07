Ex- morador de Novo Progresso que estava sendo procurado é preso acusado matar mulher em (MT) com golpes de marreta na cabeça

Georgileis Cardoso da Silva, de 52 anos, eles estava sendo procurado pela justiça do Mato Grosso. ((Foto:Reprodução)

A Polícia Civil confirmou na tarde desta quarta-feira para imprensa , que foi preso Georgileis Cardoso da Silva, de 52 anos, eles estava foragido da justiça do Mato Grosso. O homem, de 52 anos, acusado de matar Francinete Silva dos Santos, de 32 anos, na frente dos filhos, em uma residência no bairro Montreal Park na cidade de Sinop no estado do Mato Grosso (distante 580km de Novo Progresso), a golpes de marreta, na última sexta-feira. A policia não deu detalhes da prisão.

Ela teve a morte confirmada, ontem de manhã, no Hospital Regional de Sinop, e a causa foi registrada como choque neurogênico. O corpo será velado, nesta 5ª feira, a partir das 4h, na capela municipal e o sepultamento está previsto para amanhã, às 10h30, em Sinop (MT). Ela tinha dois filhos que estavam aos cuidados do Conselho Tutelar foram entregues a avó, que mora em Itaituba, no Pará e está em Sinop, cuidando dos procedimentos necessários.

A conselheira e coordenadora da 2ª unidade do Conselho Tutelar, Margareth Dürks, explicou, em entrevista, ao Só Notícias, que “a avó não tem condições de ficar neste momento com as crianças, não porque ela não quer, mas lá (no Pará) mora em duas peças de chão batido e paga aluguel. É totalmente dependente de ajuda e vive em vulnerabilidade”.

Entretanto, segundo a coordenadora, o ex-marido de Francinete cedeu uma casa em Sinop, a avó para ela ficar com as crianças e o Conselho está fazendo monitoramento. “Entregamos cobertores, cesta básica e estamos monitorando. As crianças terão atendimento médico e psicológico. Não podemos entregar definitivamente sem saber que terão uma vida digna”, finalizou a conselheira.

Jornal Folha do Progresso com informações do Portal Só Notícias/Cleber Romero e David Murba



