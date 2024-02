Motoqueiro ultrapassa viatura e acaba preso por tráfico no Pará

Homem foi preso em flagrante de posse de papelotes de droga |Foto: Reprodução

O motoqueiro foi abordado após ultrapassar a guarnição militar em alta velocidade. Na revista pessoal foi encontrado o entorpecente pronto para comercialização.

O trabalho de policiamento ostensivo feito pela Polícia Militar nas ruas da cidade de Redenção, no sul do Pará, colocou atrás das grades, um homem acusado de atuar no mundo do tráfico de drogas.

O suspeito foi preso por uma guarnição da Polícia Militar na tarde da última quarta-feira (14), após ultrapassar uma viatura policial em alta velocidade na movimentada Avenida Araguaia, considerada como o polo comercial de Redenção.

A imprudência e a alta velocidade imprimida pelo motoqueiro que estava em uma motocicleta, modelo Bros-150, chamou a atenção dos policiais que resolveram fazer a abordagem e advertir o condutor pela ultrapassagem perigosa que caracterizava uma infração de trânsito.

Após um breve acompanhamento do deslocamento do motoqueiro, a guarnição militar realizou a abordagem policial ainda na movimentada Avenida Araguaia.

Durante a revista pessoal no elemento, que se identificou como sendo Raony da Silva Dias, os policiais encontraram papelotes de cocaína e embalagens contendo maconha pronta para a comercialização.

Ainda em poder do acusado foi encontrada a quantia de R$ 654,00, dinheiro que a polícia acredita que possa ser da venda do entorpecente.

Raony foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil onde autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/02/2024/13:30:30

